Mehrere Einbrüche in Hotels

Terenten/Mühlbach – In den vergangenen Tagen ist es zu mehreren Einbrüchen in Hotels in der Zone zwischen Terenten und Mühlbach gekommen. Besonders betroffen waren die Fraktionen Meransen und Vals.

Die Täter schlugen meist beim Abendessen zu – immer dann, wenn die Gäste ihre Zimmer verlassen hatten. Zugang verschafften sie sich über Fenster, die in manchen Fällen auch offenstanden. Anschließend wurden Schmuck, Bargeld und technische Geräte entwendet.

Die Carabinieri von Brixen haben darauf mehrere Lokalaugenscheine durchgeführt und die Kontrollen am Abend und am Wochenende verschärft.

Dabei behalten die Carabinieri auch Waldgebiete im Auge, die an verschiedenen Hotels angrenzen. Insgesamt wurden im März über 600 Fahrzeuge überprüft und rund 1.000 Personen identifiziert.

Im Einsatz standen die Ordnungshüter sowohl in Uniform als in Zivil. Auch Hinweisen von Bürgern, die die Notrufnummer 112 gewählt haben, sind die Carabinieri nachgegangen.