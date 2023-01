Mehrere Einsätze in der Silvesternacht

Bozen – Die Freiwilligen Feuerwehren erlebten eine arbeitsreiche Silvesternacht.

Die Feuerwehrleute mussten zwar „nur“ zu einer überschaubaren Anzahl von drei technischen Einsätzen und sieben Brandeinsätzen ausrücken, darunter waren aber auch eine Personenrettung in Villanders, ein Verkehrsunfall in Sand in Taufers, ein Brand eines leerstehenden Gebäudes in St. Andrä sowie kleinere Brände im Freien in Leifers, Schlanders und Bruneck.

Weiters wurden von einigen Freiwilligen Feuerwehren Brandschutz- und Bereitschaftsdienste geleistet.