Mehrere Vermisste nach Starkregen in Japan

Montag, 11. August 2025 | 09:07 Uhr
APA/APA/JIJI Press/STR
Von: APA/AFP

Angesichts heftiger Regenfälle und Überschwemmungen im Südwesten Japans haben die Behörden Millionen Menschen zur Evakuierung aufgerufen. Laut der Katastrophenschutzbehörde wurde am Montag in der Früh mehr als drei Millionen Menschen die Evakuierung empfohlen. Etwa 384.000 Einwohner der am stärksten vom Starkregen getroffenen Region Kumamoto seien von der höchste Warnstufe betroffen, hieß es. Mehrere Menschen würden infolge von Erdrutschen vermisst.

“Die Situation ist lebensbedrohlich”, erklärte der japanische Wetterdienst mit Blick auf Erdrutsche und Überschwemmungen. “Selbst an Orten, an denen normalerweise keine Katastrophen zu erwarten sind, ist höchste Wachsamkeit geboten.”

Bis zum frühen Montagmorgen fielen in der Stadt Tamana mehr als 37 Zentimeter Regen – laut Wetterdienst ein Rekord für die Region. Medienberichte aus verschiedenen Ortschaften in Kumamoto zeigten Häuser, Geschäfte und Fahrzeuge, die etwa einen Meter tief unter Wasser standen. Angeschwollene Flüsse rissen Fahrzeuge mit und beschädigten Straßen.

