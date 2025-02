Mehrere Vorfälle von Gewalt in Kälteschutzzentren

Von: mk

Bozen – Die Polizei ist in Bozen zuletzt wegen mehrerer Vorfälle von Gewalt im Umfeld von städtischen Kälteschutzzentren ausgerückt.

Der erste Einsatz hat am Mittwochvormittag stattgefunden, als es im Kälteschutzzentrum in der Ritter Straße zu einem Handgemenge zwischen zwei Besucherinnen gekommen ist.

Eine 36-jährige Tunesierin und eine 59-jährige Italienerin waren aus nichtigen Gründen in offensichtlich trunkenem Zustand in Streit geraten. Beide Frauen sind wegen Bedrohung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und erschwerten Diebstahls bereits aktenkundig.

Nur mit Mühe gelang es den Beamten, die Frauen zu beruhigen und sie aus der Einrichtung zu entfernen. In beiden Fällen hat Quästor Paolo Sartori ein städtisches Aufenthaltsverbot für die Dauer von zwei Jahren erlassen.

Nur wenige Stunden später erreichte die Polizei ein weiterer Notruf aus demselben Kälteschutzzentrum. Als die Beamten eintrafen, beschwerte sich der K. O., ein 28-jähriger Nigerianer mit Vorstrafen darüber, dass er und seine Familie in der Struktur nicht aufgenommen würden.

Die Betreiber der Zentrums erklärten darauf den Ordnungshütern, dass K. O. am Abend zuvor gemeinsam mit anderen Beteiligten in einer Schlägerei innerhalb der Einrichtung verwickelt gewesen sei. Aus diesem Grund sei ihm der Zutritt zur Schlafstätte vier Nächte lang verwehrt worden.

Auch in diesem Fall gelang es den Beamten nur mit Mühe, den Mann zu beruhigen und ihn davon zu bringen, dass er sich von der Einrichtung entfernt.

Die Polizei ist außerdem in den vergangenen Tagen ins Kälteschutzzentrum im Ex-Alimarket-Gebäude gerufen worden, weil ein Mann mit Migrationshintergrund im Alkohol- oder Drogenrausch ausflippte und begann, einen Wachmann zu beschimpfen und bedrohen. Außerdem blockierte der Mann das Eingangstor und verwehrte weiteren Personen den Zutritt zur Einrichtung.

Die Beamten identifizierten den Mann als Z. M. – ein 32-jähriger Marokkaner, der bereits vorbestraft ist und über keine Aufenthaltsgenehmigung verfügt. Gleichzeitig beschlagnahmten die Ermittler ein E-Bike, bei dem es sich gesichert um Diebesgut handelte. Der 32-Jährige wurde wegen Hehlerei angezeigt. Außerdem hat der Quästor ein Dekret zu seiner Abschiebung erlassen.