Menschenandrang in Bozen: Carabinieri ordnen Tragen von Masken an

Bozen – Im Zentrum der Südtiroler Landeshauptstadt war gestern ein so großer Menschenandrang, dass die Ein-Meter-Distanz zu anderen Personen kaum mehr eingehalten werden konnte. Am späten Nachmittag positionierte sich daher eine Carabinieristreife am Obstplatz und die beiden Beamten hielten die Passenten höflich aber bestimmt dazu an, den Mund-Nasen-Schutz zu benutzen.

Die Carabinieri waren dabei keineswegs darauf aus, Menschen ohne Maske zu bestrafen. Es war mehr eine Sensibilisierungsaktion, wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet.

Neben Touristen waren auch Bozner über den Einsatz der Carabinieri verwundert. Manche protestierten auch gegen die Anweisung der Exekutive, die meisten Passanten waren einsichtig, andere informierten sich genauer über die Regelung.

Der Gedanke dahinter ist einfach: Kann das Abstandsgebot nicht eingehalten werden, gilt eine Maskenpflicht – auch im Freien und vor 18.00 Uhr.