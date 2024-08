Menschenschlange lässt Pendler verzweifeln – VIDEO

Von: mk

Bozen – Gerade an heißen Sommertagen wollen nicht nur Pendler auf den Ritten, sondern auch viele Touristen, die Abkühlung suchen. Nicht selten führt das zu langen Warteschlangen – wie etwa am heutigen Mittwochvormittag.

Wie man im Video sieht, herrschte vor der Talstation in Bozen ein großer Andrang an Besuchern. Für Einheimische, die auf ihren privaten Pkw verzichten wollen, stellen solche Situationen nicht selten ein Problem dar.

Denn wenn der Urlauber-Andrang an der Seilbahn überhandnimmt, kann es bis zum Losfahren über eine Stunde dauern. Umgekehrt verhält es sich an Regentagen. Dann wollen viele Gäste vom Berg in die Stadt, doch auch das führt zu Staus und langen Wartezeiten.

Weil sich regelmäßig lange Schlangen an der Rittner Seilbahn bilden, hat eine Initiativgruppe vor rund einem Jahr eine Vorzugsspur für Pendler vorgeschlagen. Laut Südtiroler Transportstrukturen AG STA soll diese auch kommen. Vorerst braucht es aber noch Geduld.

Um auf die Problematik aufmerksam zu machen, ist es erst vor Kurzem zu einer kuriosen Protestaktion gekommen. Unbekannte haben in der Nacht bei der Bergstation der Rittner Seilbahn mit weißer Kreidefarbe Linien auf die Pflastersteine des Platzes geschmiert, die getrennte Reihen für Einheimische und Touristen andeuten sollen.

Die Feuerwehr hat die Spur innerhalb zehn Minuten entfernt. Vor allem bei Anrainern hat die Aktion dennoch einen bleibenden Eindruck hinterlassen und stieß auf Verständnis.