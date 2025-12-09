Meran: Altbürgermeister Franz Alber [90] verstorben

Von: luk

Meran – In der Nacht von Montag auf Dienstag ist im Alter von 90 Jahren der ehemalige Bürgermeister von Meran Franz Alber vestorben. Im Namen der Gemeindeverwaltung und der gesamten Stadt spricht Bürgermeisterin Katharina Zeller den Angehörigen von Franz Alber ihr tiefstes Beileid aus.

Von 1969 bis 1988 vertrat Franz Alber die Südtiroler Volkspartei im Gemeinderat von Meran. In seiner Heimatstadt diente er zunächst von 1972 bis 1974 als Stadtrat für Schule, Kultur und Sport und anschließend bis 1980 als Vizebürgermeister.

1980 übernahm Alber das Amt des Bürgermeisters von Meran, fungierte dann aber ab 1983 wiederum als Vizebürgermeister.

1985 wurde er zum zweiten Mal Stadtoberhaupt, ehe er 1988 in den Südtiroler Landtag und damit gleichzeitig den Regionalrat Trentino-Südtirol gewählt wurde, in denen er bis 1993 ein Mandat innehatte. Von 1989 bis 1994 wirkte er in der Landesregierung im Kabinett Durnwalder als Landesrat für öffentliche Bauarbeiten und Gebietskörperschaften.

In den Jahren von 1995 bis 2005 amtierte er ein drittes Mal als Bürgermeister von Meran. In diesen Jahren war er auch zunächst als Vizepräsident und zuletzt Präsident des Südtiroler Gemeindenverbands tätig. 2008 wurde ihm das Ehrenzeichen des Landes Tirol verliehen.

“Die Nachricht vom Ableben von unserem geschätzten Altbürgermeister Franz Alber erfüllt Meran mit tiefer Trauer. Er war ein Mensch, der mit Mut, Herz und einer klaren Haltung Verantwortung übernommen und unsere Stadt in wichtigen Phasen weitergebracht hat. Viele erinnern sich heute mit großer Wertschätzung und Dankbarkeit an sein Wirken. Der Familie und allen, die ihm nahe standen, gilt mein aufrichtiges Beileid”, so Bürgermeister Katharina Zeller.