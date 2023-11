Meran: An Tragödie vorbeigeschrammt

Meran – In Meran ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, der in einer Tragödie hätte enden können. An der Kreuzung Romstraße/Pfarrgasse ist eine Radfahrerin gegen 16.15 Uhr mit einem Lkw mit österreichischem Kennzeichen zusammengeprallt.

Dabei wurde das Fahrrad der 50-jährigen Frau vom Schwerfahrzeug mit dem Vorderrad überrollt, berichtet die Zeitung Alto Adige. Die Frau hatte hingegen großes Glück: Sie wurde nur leicht verletzt und hat eine Platzwunde am Kopf erlitten. Nicht auszumalen, was passiert wäre, wäre die Frau ebenfalls unter die Räder des Lkw geraten. Der Kreuzungsbereich gilt allgemein als gefährlich. Immer wieder kommt es dort zu brenzligen Situationen.

Die 50-Jährige wurde ins Krankenhaus Meran zur Behandlung eingeliefert. Die Gemeindepolizei von Meran ermittelt zum Unfallhergang. Auch die Carabinieri waren im Einsatz.