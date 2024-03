Meran: Arbeiter bei Instandhaltungsarbeiten attackiert

Meran – Am gestrigen Freitagnachmittag wurden zwei Nordafrikaner wegen Bedrohung und Gewalttätigkeiten angezeigt. Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof in Meran, als Arbeiter bei Instandhaltungsarbeiten der dort gelegenen Flüchtlingsunterkunft von drei Männern attackiert wurden.

Da sich die jungen Männer unbefugt auf dem Gelände aufhielten, wurden sie von den Arbeitern dazu aufgefordert, den Ort zu verlassen. Daraufhin reagierten die Männer jedoch mit Gewalt, weshalb der Bauleiter umgehend die Carabinieri alarmierte. Beim Erscheinen dieser ergriffen die Männer die Flucht. Den Carabinieri gelang es jedoch, zwei von ihnen festzunehmen.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass die Männer ein gestohlenes Mobiltelefon bei sich hatten, welches der rechtmäßigen Besitzerin daraufhin übergeben wurde, die den Diebstahl bereits gemeldet hatte. Die beiden Nordafrikaner wurden der zuständigen Justizbehörde überstellt.