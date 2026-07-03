Meran: Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren

Von: ka

Meran – Auch heute wurden die umfangreichen Aufräum- und Sicherungsarbeiten nach dem schweren Murenabgang mit vereinten Kräften fortgesetzt. Bereits seit Sonntag stehen zahlreiche Einsatzkräfte ununterbrochen im Dienst, um die Lage zu bewältigen und Folgeschäden zu verhindern.

Es gab breite Unterstützung durch Feuerwehren und Partner: Gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Freiberg, Obermais, Untermais, Labers und Hafling sowie zahlreichen externen Einsatzkräften arbeiteten die Helfer unermüdlich an der Räumung der betroffenen Wohnhäuser. Tonnen von Schlamm und Geröll mussten aus dem Weg geräumt und die Gebäude gesichert werden.

Am Vormittag erhielt die Einsatztruppe zudem tatkräftige Verstärkung: Rund 20 Feuerwehrmitglieder des Abschnitts 3 aus Plaus, Naturns, Staben und Tabland rückten an, um die laufenden Maßnahmen vor Ort zu unterstützen.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen eingesetzten Feuerwehrfrauen und -männern sowie den beteiligten Organisationen und Unternehmen für ihren unermüdlichen Einsatz und die hervorragende, reibungslose Zusammenarbeit.

Gemeinsam leisten alle Beteiligten einen unverzichtbaren Beitrag, um den betroffenen Menschen in dieser schwierigen Situation rasch und unbürokratisch zu helfen.