Meran: Dreister Sandalendieb – VIDEO

So machen DIE das also!.Fragen nach einer leeren Tasche in einem beliebigen Geschäft…um dann in allen anderen Geschäften auf Beutejagd zu gehen!..Gestern am 14/04/2021 um 14.37Uhr hat uns dieser junge Herr im Video im Schuhgeschäft Caligula ein paar schöne Sandalen gestohlen! Ratz-fatz waren sie weg! 🤬.Einfach respektlos und dreist!.Vielleicht kennt den jungen Mann jemand und würde Ihm bitte ausrichten er möge die Sandalen doch bitte zurückbringen!*ironie off*.BITTE TEILEN!!!.Und ACHTUNG liebe Meraner Geschäftsleute…ich denke das Letzte was wir jetzt noch gebrauchen können, sind Leute die uns- UNSERE Ware stehlen!..Einfach nur UNGLAUBLICH!!! 🤷🏽‍♀️

Posted by Julia Pircher on Thursday, April 15, 2021