Meran: Feuer auf dem Balkon

Meran – In Untermais in Meran ist es am Samstag zu einem Entstehungsbrand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Piavestraße gekommen.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand rasch löschen und somit weitere Schäden vermeiden. Niemand wurde verletzt.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Untermais, Meran und Gratsch, das Weiße Kreuz und die Behörden.