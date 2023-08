Meran gehört zu den Städten mit höchstem Kokainkonsum

Meran – Meran gehört zu jenen Städten in Italien, wo am meisten Kokain konsumiert wird. Dies geht aus einer Abwasseranalyse pharmakologischen Forschungsinstituts „Mario Negri“ hervor.

Insgesamt waren 33 Städte in 20 Regionen Gegenstand der Untersuchung. In Meran sollen demnach Werte gemessen worden sein, die 20 Dosen am Tag auf 1.000 Einwohnern entsprechen.

Ähnliche Daten wurden in Pescara, Montichiari, Venezia, Fidenza, Roma und Bologna erhoben.