Meran: In verlassene Gebäude eingedrungen

Meran – Die Staatspolizei hat im Burggrafenamt in den vergangenen Tagen Kontrollen durchgeführt – auch um die Einhaltung der Anti-Corona-Maßnahmen zu überprüfen. 42 Personen, 41 Fahrzeuge und vier Lokale wurden kontrolliert und dabei ein Verstoß geahndet. Zudem haben die Ordnungshüter acht Personen, gegen die freiheitsbeschränkende Maßnahmen verhängt wurden, kontrolliert.

Im Rahmen der Operation haben die Exekutivbeamten auch das Problem der illegalen Besetzung leerstehender Häuser in Angriff genommen. So gab es Meldungen, wonach in ein altes und seit Langem verlassenes Hotel sowie in ein Schulgebäude in Meran eingebrochen wurde. Dort sollen nun Personen hausen.

Tatsächlich trafen die Ordnungshüter bei einem Lokalaugenschein zwei Männer – einen Afghanen und einen Marokkaner – an. Die beiden schon polizeibekannten Personen kassierten nach ihrer Identifizierung eine Anzeige.