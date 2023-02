Meran: Kontrollen der Polizei

Meran – In Meran hat die Staatspolizei am Mittwochvormittag präventive Kontrollen durchgeführt. Zunächst waren die Exekutivbeamten in der Gegend des “Eurotel” – eine Zone, die als kritisch gilt und wo in der Vergangenheit Drogenhandel beobachtet wurde.

Auch am Theaterplatz, in der Freiheitsstraße und am Bahnhof fanden Kontrollen statt.

Insgesamt wurden über 70 Personen überprüft – 29 führten ein Vorstrafenregister.