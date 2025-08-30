Meran: Lokal als Treffpunkt von Straftätern

Von: lup

Meran – Nachdem es in einem Lokal in Meran zu mehreren Gewaltvorfällen gekommen war, wurde am gestrigen Freitag auf Anordnung des Quästors von Bozen, Giuseppe Ferrari, die vorübergehende Schließung der Bar angeordnet.

Der Beschluss des Quästors ist das Resultat mehrfacher Kontrollen durch die Meraner Behörden. Das Lokal war in der Vergangenheit immer wieder durch Vorfälle von Gewalt und aggressivem Verhalten der Besucher negativ aufgefallen. Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung erhärteten zudem den Verdacht, die Bar sei zum Treffpunkt für vorbestrafte und mehrfach verurteilte Straftäter geworden. Laut den Behörden habe dies das Sicherheitsgefühl der Anwohner beeinträchtigt.

Die temporäre Schließung soll weitere negative Entwicklungen verhindern und den Betreibern verdeutlichen, dass ihr Lokal nicht als Treffpunkt für Kriminalität dienen kann. Die Behörden beobachten die Situation vor Ort weiterhin aufmerksam.