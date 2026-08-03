Meran: Situation seit Montagvormittag wieder unter Kontrolle

Von: Lukas Unterkofler

Meran – Die Sanierungsarbeiten am Gasnetz im oberen Abschnitt der Meraner Laubengasse, zwischen der Hausnummer 147 und dem Pfarrplatz, wurden erfolgreich abgeschlossen. Alle 29 Anschlüsse, die am Sonntagabend vorsorglich abgeschaltet worden waren, nachdem Wasser in den Rohrleitungen der privaten Anschlüsse festgestellt worden war, wurden unter vollsten Sicherheitsbedingungen wieder in Betrieb genommen.

Die Arbeiten wurden sofort eingeleitet, nachdem durch technische Untersuchungen eine mögliche Ursache für die Störung ermittelt werden konnte. Die Maßnahmen betrafen sowohl das Hauptnetz als auch die einzelnen Anschlüsse und erforderten zwei Aushubarbeiten entlang des betroffenen Abschnitts. Nach Abschluss der Überprüfungen und Wiederinbetriebnahmen wurden die Baustellenbereiche neu asphaltiert und der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt.

Seit heute Vormittag ist die Situation wieder unter Kontrolle: Die Gasversorgung wurde für alle betroffenen Haushalte wiederhergestellt, und sowohl der Fußgänger*innen- als auch der Fahrzeugverkehr hat wieder seinen normalen Gang aufgenommen.

„Die Störung erforderte einen komplexen und zeitnahen Einsatz, der unter Bedingungen durchgeführt wurde, die höchste Aufmerksamkeit für die Sicherheit erforderten. Im Namen der Stadtverwaltung möchte ich dem gesamten technischen Personal, den beteiligten Unternehmen und Einsatzkräften für die in diesen Stunden gezeigte Professionalität und Hilfsbereitschaft danken. Ein besonderer Dank gilt Manfred Bachmann von Edyna, der die Maßnahmen vor Ort koordinierte und so eine effektive Zusammenarbeit aller an den Wiederherstellungsarbeiten beteiligten Akteure gewährleistet hat“, erklärt der Stadtrat für öffentliche Arbeiten, Stefan Frötscher.

Die Stadtverwaltung dankt den Anwohner*innen, den Gewerbebetrieben und den Gästen für die Zusammenarbeit und das Verständnis, das sie während der Notfall- und Wiederherstellungsmaßnahmen gezeigt haben.