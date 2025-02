Meraner Ortspolizisten besuchen Fortbildungskurs

Von: mk

Meran – Offiziere des in Leifers stationierten siebten Carabinieri-Regiments führten kürzlich einen Fortbildungskurs für die Einsatzkräfte der Meraner Ortspolizei durch.

Die Einheit der zweiten Mobilen Brigade der Carabinieri, die auf die Terrorismusbekämpfung, die Militärpolizei, die Friedenssicherung und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in zahlreichen Einsatzgebieten auch im Ausland spezialisiert ist, bot zwei Trainingseinheiten an, die insgesamt zwei Wochen dauerten. Diese waren auf die Lage in Meran und die Einsatzszenarien zugeschnitten, die für den täglichen Präventions- und Überwachungsdienst der lokalen Polizeibeamten üblich sind.

Die Schulung ermöglichte es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ihre Kenntnisse über die Vorgehensweise bei der Kontrolle von Personen und Fahrzeugen zu vertiefen und Begriffe und Praktiken zu erlernen, die für ein sicheres Handeln im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, aber auch zum Schutz ihrer eigenen Sicherheit nützlich sind.

Am Ende des Kurses bedankten sich Bürgermeister Dario Dal Medico und der örtliche Polizeikommandant Alessandro De Paoli für die von den Carabinieri gezeigte Hilfsbereitschaft, technische Kompetenz und Ausbildungsfähigkeit und äußerten die Hoffnung, dass diese wertvolle Form der Zusammenarbeit zwischen den Polizeikräften – auch angesichts des positiven Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – in den kommenden Jahren fortgesetzt werden kann.