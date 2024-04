Meraner Schüler überwinden Sprachbarrieren

Meran – Aus einem Briefwechsel zwischen den Kosmetikschülerinnen des Berufsbildungszentrums Meran und ihren Partnerschülerinnen und -schülern aus der italienischen Hotelfachschule “Cesare Ritz” hat sich im laufenden Schuljahr ein sprachgruppenübergreifendes Projekt entwickelt: Die Lehrerinnen der beiden Schulklassen, Laura Gigliotti und Danja Porceddu, nahmen die anfängliche E-Mail-Korrespondenz zum Anlass, die Jugendlichen über gemeinsame Treffen und zweisprachige Arbeitsaufträge persönlich miteinander vertraut zu machen und damit den schriftlichen und mündlichen Zweitsprachgebrauch und den interkulturellen Austausch unter den Jugendlichen zu fördern.

Den Höhepunkt des Projekts bildete jüngst ein Ausflug ins Pharmaziemuseum in Brixen. Dabei wohnten die Teilnehmenden einem Vortrag über die in der Arzneimittelherstellung verwendeten Heilkräuter in italienischer Sprache bei. Anschließend besuchten sie einen deutschsprachigen Workshop, in dem sie eine eigene Teemischung herstellen konnten. Bei dem anschließenden Stadtrundgang besichtigten die Jugendlichen in gemischtsprachigen Gruppen die Sehenswürdigkeiten der Stadt und hielten in einem zweisprachigen Video ihre Eindrücke fest. “Angesichts der guten Erfahrung soll die Zusammenarbeit zwischen italienischer Hotelfachschule und dem Berufsbildungszentrum Meran fortgesetzt werden”, heißt es aus den beiden Schulen.