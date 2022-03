Meransen: Zwei Gebäude in Flammen

#EINSATZINFO: FF Meransen – 25.03.22 – 20:09 – Brand zwischen zwei Gebäuden in einer Wohnsiedlung – Alle Feuerwehren der Umgebung stehen derzeit im Großeinsatz. Zusammen versuchen alle Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle zu bekommen 🎥 Privat #INFOINTERVENTO: VVF Maranza – 25.03.22 – 20:09 – vasto incendio tra due edifici residenziali. Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco da tutto il circondario per domare le fiamme. Tutte le forze impiegate nello spegnimento lavorano per avere sotto controllo l'incendio. 🎥 Privato

