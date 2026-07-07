Messerattacke auf Lkw-Parkplatz: Staatsanwaltschaft erhebt Mordvorwurf

Von: luk

Bozen – Die Staatsanwaltschaft Bozen hat die Ermittlungen zur tödlichen Messerattacke auf den rumänischen Lkw-Fahrer Ionut Marius Cal abgeschlossen. Wie die Anklagebehörde am Dienstag mitteilte, wurde dem Beschuldigten die Mitteilung über den Abschluss der Ermittlungen zugestellt. Ihm wird Mord gemäß Artikel 575 des italienischen Strafgesetzbuches vorgeworfen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Mann seinem Landsmann am 12. Oktober 2025 auf dem öffentlichen Lkw-Parkplatz am 1.-Mai-Platz in der Bozner Industriezone insgesamt fünf Messerstiche versetzt haben. Zwei Stiche trafen das Gesicht, einer die linke Achselhöhle und zwei den Brustbereich. Tödlich war laut Anklage der Stich im Bereich des linken Warzenhofs, der die Wand der rechten Herzkammer durchdrang und einen kardiogenen Schock verursachte.

Die Tat ereignete sich zwischen 0.40 und 0.45 Uhr. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, in Kürze den Antrag auf Anberaumung der Hauptverhandlung beim zuständigen Gericht einzureichen.

Nach den bisherigen Ermittlungen war es in der Tatnacht zu einem Streit zwischen zwei rumänischen Lkw-Fahrern gekommen, der nach bisherigen Erkenntnissen wegen geringfügiger Gründe eskaliert sein soll. Der mutmaßliche Täter flüchtete unmittelbar nach der Tat mit seinem Lastwagen, konnte jedoch wenige Stunden später auf dem Autobahnparkplatz Laimburg an der Brennerautobahn von der Polizei festgenommen werden.

Zeugen hatten sich das Fahrzeug gemerkt, zudem fanden die Ermittler Blutspuren am Tatverdächtigen sowie blutverschmierte Kleidung in dessen Führerhaus. Der Beschuldigte machte bereits bei seiner ersten Vernehmung von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Staatsanwaltschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass für den Beschuldigten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.

Nachfolgend die Mitteilung der Staatsanwaltschaft im vollen Wortlaut: