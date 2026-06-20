Messerattacke in Kärnten – 16-jähriger nicht in Lebensgefahr

Von: apa

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in einem Waldstück in Villach ist in der Nacht auf Samstag ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. In Lebensgefahr ist das Opfer jedoch nicht. Der junge Mann erlitt einen Messerstich in die Brust und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 18-Jähriger wird der Tat verdächtigt.

Mehrere Jugendliche sollen sich laut Polizei gegen Mitternacht in dem Waldstück getroffen haben. Gegen 0.20 Uhr gerieten der 18-Jährige und der 16-Jährige in Streit, wobei der Ältere mit dem Messer dem Jüngeren in die Brust gestochen haben soll. Die Hintergründe der Tat waren am Samstagnachmittag noch unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.