Messerstecherei auf dem Bozner Domenikanerplatz

Bozen – Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, kam es am Montagabend auf dem Bozner Domenikanerplatz zu einer Schlägerei und Messerstecherei, in dessen Verlauf ein junger Mann schwer verletzt wurde.

In der Nähe der Bushaltestelle vor dem Inps-Gebäude kam es am Montagabend gegen 19.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen jungen Leuten, die schnell eskalierte und in eine Schlägerei und Messerstecherei ausartete.

Im Verlauf der Messerstecherei erlitt ein junger Mann einen Stich in der Bauchgegend. Passanten, die Zeugen der gewalttätigen Auseinandersetzung geworden waren, alarmierten die Polizei und die Rettungskräfte. Das junge Opfer wurde von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Bozen gebracht. Der Messerstecher – es soll sich bei ihm um einen Jugendlichen handeln – konnte von den Beamten schnell ausfindig gemacht und auf die Polizeiwache gebracht werden.