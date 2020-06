Messerstecherei: Jugendstaatsanwaltschaft ermittelt

Brixen – Nach der Messerstecherei in Brixen am späten Montagabend schaltet sich die Jugendstaatsanwaltschaft ein, schreibt die Tageszeitung Alto Adige. Wie berichtet, ist auf einen 16-Jährigen gegen 22.30 Uhr in der Nähe des Sportplatzes bei der Coni-Tunrhalle in der Dante-Straße mehrmals eingestochen worden. Ermittelt wird wegen Körperverletzung.

Ersten Erhebungen der Carabinieri zufolge handelt es sich bei dem Verletzten um einen Jugendlichen aus Brixen albanischer Abstammung. Der Angreifer soll hingegen ein 16-jähriger Einheimischer aus Brixen sein.

Er hat mit dem Messer den Oberschenkel seines Opfers getroffen. Glücklicherweise wurden keine lebenswichtigen Organe verletzt. Die Ärzte rechnen mit einer Genesungszeit von zehn Tagen.

Vom Messer fehlt derzeit jede Spur, die Ordnungshüter suchen noch danach. Der Angreifer ist auch wegen illegalen Waffenbesitzes angezeigt worden.

Mehrere Jugendliche, die ebenfalls anwesend waren, haben bis zum Eintreffen der Carabinieri und des Weißen Kreuzes die Flucht ergriffen, nachdem es zur Attacke gekommen war. Trotzdem konnten sowohl einige Jugendliche als auch Anrainer einvernommen werden.

Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Carabinieri aus der Auswertung von Aufnahmen mehrerer Überwachungskameras in der Gegend. Über das Motiv herrscht derzeit noch Unklarheit.

Am Ort des Geschehens wurden Scherben von zerbrochenen Flaschen sichergestellt. Vermutlich hatten die Jugendlichen zuvor Alkohol konsumiert.

Der Gemeinderat von Mitterechts, Antonio Bova, forderte nach dem Vorfall die Schließung von Parks und Innenhöfen von Schulen zu nächtlicher Stunde. Auch die Brixner Gemeindeverwaltung wird sich mit dem Fall befassen.