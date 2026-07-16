Aktuelle Seite: Home > Chronik > Minderjähriger fährt betrunken durch Naturns
Kontrollen der Ortspolizei Vinschgau während der "Nacht der Lichter"

Minderjähriger fährt betrunken durch Naturns

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 18:38 Uhr
Alkohol Auto Steuer
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Naturns – Im Rahmen des Nachtdienstes war die Ortspolizei Vinschgau am Abend des 16. Juli 2026 bei der Veranstaltung “Nacht der Lichter” in Naturns im Einsatz. Ziel der Präsenz war es, die Sicherheit der zahlreichen Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten sowie präventive Verkehrs- und Personenkontrollen durchzuführen.

Im Zuge der Kontrollen wurde gegen 0.40 Uhr in Naturns ein Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker minderjährig war. Die anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Alkoholgehalt von einem Promille.

Gegen den Jugendlichen wurden die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen eingeleitet. Der Vorfall zeigt erneut, wie wichtig regelmäßige Verkehrskontrollen sind, insbesondere im Zusammenhang mit Veranstaltungen, bei denen sich viele Menschen im öffentlichen Raum aufhalten.

Die Ortspolizei Vinschgau appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, niemals unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ein Fahrzeug zu lenken. Bereits geringe Mengen Alkohol beeinträchtigen Reaktionsvermögen, Aufmerksamkeit und Urteilsfähigkeit erheblich. Gerade bei jungen Menschen können Fehlentscheidungen schwerwiegende Folgen für sie selbst und andere Verkehrsteilnehmer haben.

Die Ortspolizei Vinschgau wird auch künftig verstärkt Präsenz zeigen und Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit im gesamten Bezirksgebiet nachhaltig zu gewährleisten.

Bezirk: Burggrafenamt, Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt, Vinschgau

Meistkommentiert
Elon Musk erobert Südtirol
Kommentare
152
Elon Musk erobert Südtirol
Teuerster Spritpreis in Südtirol
Kommentare
67
Teuerster Spritpreis in Südtirol
Juwelier Mario Roggero rechtskräftig zu fast 15 Jahren Haft verurteilt
Kommentare
51
Juwelier Mario Roggero rechtskräftig zu fast 15 Jahren Haft verurteilt
“Tausende Menschen im Pustertal ohne Hausarzt”
Kommentare
50
“Tausende Menschen im Pustertal ohne Hausarzt”
Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
Kommentare
48
Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 