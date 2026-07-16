Minderjähriger fährt betrunken durch Naturns

Von: mk

Naturns – Im Rahmen des Nachtdienstes war die Ortspolizei Vinschgau am Abend des 16. Juli 2026 bei der Veranstaltung “Nacht der Lichter” in Naturns im Einsatz. Ziel der Präsenz war es, die Sicherheit der zahlreichen Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten sowie präventive Verkehrs- und Personenkontrollen durchzuführen.

Im Zuge der Kontrollen wurde gegen 0.40 Uhr in Naturns ein Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker minderjährig war. Die anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Alkoholgehalt von einem Promille.

Gegen den Jugendlichen wurden die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen eingeleitet. Der Vorfall zeigt erneut, wie wichtig regelmäßige Verkehrskontrollen sind, insbesondere im Zusammenhang mit Veranstaltungen, bei denen sich viele Menschen im öffentlichen Raum aufhalten.

Die Ortspolizei Vinschgau appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, niemals unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ein Fahrzeug zu lenken. Bereits geringe Mengen Alkohol beeinträchtigen Reaktionsvermögen, Aufmerksamkeit und Urteilsfähigkeit erheblich. Gerade bei jungen Menschen können Fehlentscheidungen schwerwiegende Folgen für sie selbst und andere Verkehrsteilnehmer haben.

Die Ortspolizei Vinschgau wird auch künftig verstärkt Präsenz zeigen und Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit im gesamten Bezirksgebiet nachhaltig zu gewährleisten.