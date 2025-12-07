Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mindestens 25 Tote bei Brand in Club im indischen Goa
Der abgebrannte Club im indischen Goa

Mindestens 25 Tote bei Brand in Club im indischen Goa

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 09:29 Uhr
Der abgebrannte Club im indischen Goa
APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Bei einem Brand in einem bei Urlaubern beliebten Club im indischen Goa sind in der Nacht auf Sonntag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Der Regierungschef des Bundesstaats Goa, Pramod Sawant, teilte auf X mit, dass unter den Toten “drei bis vier” Touristen seien. Der indische Premierminister Narendra Modi bekundete “tiefe Trauer” über den Brand. Drei Menschen seien an Brandverletzungen gestorben, die anderen seien erstickt, schrieb Sawant weiter.

Das Feuer war gegen Mitternacht (Ortszeit) in dem Club “Birch” in der Gemeinde Arpora im Norden Goas ausgebrochen. Der Leiter der Feuerwehrbehörde von Goa, Nitin V. Raiker, sagte im Nachrichtensender CNN News18, dass während einer Feier in dem Club eine “Feuershow” stattgefunden habe. Dabei seien Bauelemente aus Holz in Flammen aufgegangen, der Rauch habe sich auf das gesamte Gebäude ausgebreitet.

Regierungschef Sawant schrieb von einem “schmerzhaften Tag” für seinen Staat. Er habe eine Untersuchung der Umstände des Großbrands angeordnet. Verantwortliche würden “mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft” und jede Fahrlässigkeit “konsequent geahndet”.

Weitere Ermittlungen nötig

Lokalmedien berichteten unter Berufung auf die Polizei, dass der Brand vermutlich durch eine “Gasflaschenexplosion” ausgelöst worden sei. Weitere Ermittlungen seien erforderlich.

Die indische Nachrichtenagentur PTI berichtete unter Berufung auf den Regionalparlamentsabgeordneten Michael Lobo, Feuerwehrleute und Polizei hätten die ganze Nacht über Rettungsmaßnahmen ausgeführt. Behördenvertreter würden nun ähnliche Lokale wie den von dem Großbrand betroffenen Club untersuchen, um ähnliche Vorfälle zu verhindern.

In den am Arabischen Meer gelegenen Bundesstaat Goa reisen jedes Jahr Millionen von Touristen. Beliebt ist die frühere portugiesische Kolonie Goa unter anderem wegen ihres Nachtlebens und ihrer Badestrände.

Brände sind in Indien häufig, unter anderem wegen Mängeln in der Bausubstanz sowie der Überbelegung von Gebäuden und der Missachtung von Sicherheitsvorschriften. Im Mai waren beim Brand eines dreistöckigen Wohngebäudes in der Großstadt Hyderabad mindestens 17 Menschen gestorben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Kommentare
48
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Kommentare
33
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Massive Kritik an FIFA-Boss Infantino nach Trump-Show
Kommentare
23
Massive Kritik an FIFA-Boss Infantino nach Trump-Show
LH Kompatscher bei Entzünden des olympischen Feuers in Rom
18
LH Kompatscher bei Entzünden des olympischen Feuers in Rom
Neue US-Sicherheitsstrategie sieht “Unterdrückung” in Europa
18
Neue US-Sicherheitsstrategie sieht “Unterdrückung” in Europa
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 