Mindestens 25 Tote bei Brand in Club im indischen Goa

Von: APA/AFP

Bei einem Brand in einem bei Urlaubern beliebten Club im indischen Goa sind in der Nacht auf Sonntag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Der Regierungschef des Bundesstaats Goa, Pramod Sawant, teilte auf X mit, dass unter den Toten “drei bis vier” Touristen seien. Der indische Premierminister Narendra Modi bekundete “tiefe Trauer” über den Brand. Drei Menschen seien an Brandverletzungen gestorben, die anderen seien erstickt, schrieb Sawant weiter.

Das Feuer war gegen Mitternacht (Ortszeit) in dem Club “Birch” in der Gemeinde Arpora im Norden Goas ausgebrochen. Der Leiter der Feuerwehrbehörde von Goa, Nitin V. Raiker, sagte im Nachrichtensender CNN News18, dass während einer Feier in dem Club eine “Feuershow” stattgefunden habe. Dabei seien Bauelemente aus Holz in Flammen aufgegangen, der Rauch habe sich auf das gesamte Gebäude ausgebreitet.

Regierungschef Sawant schrieb von einem “schmerzhaften Tag” für seinen Staat. Er habe eine Untersuchung der Umstände des Großbrands angeordnet. Verantwortliche würden “mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft” und jede Fahrlässigkeit “konsequent geahndet”.

Weitere Ermittlungen nötig

Lokalmedien berichteten unter Berufung auf die Polizei, dass der Brand vermutlich durch eine “Gasflaschenexplosion” ausgelöst worden sei. Weitere Ermittlungen seien erforderlich.

Die indische Nachrichtenagentur PTI berichtete unter Berufung auf den Regionalparlamentsabgeordneten Michael Lobo, Feuerwehrleute und Polizei hätten die ganze Nacht über Rettungsmaßnahmen ausgeführt. Behördenvertreter würden nun ähnliche Lokale wie den von dem Großbrand betroffenen Club untersuchen, um ähnliche Vorfälle zu verhindern.

In den am Arabischen Meer gelegenen Bundesstaat Goa reisen jedes Jahr Millionen von Touristen. Beliebt ist die frühere portugiesische Kolonie Goa unter anderem wegen ihres Nachtlebens und ihrer Badestrände.

Brände sind in Indien häufig, unter anderem wegen Mängeln in der Bausubstanz sowie der Überbelegung von Gebäuden und der Missachtung von Sicherheitsvorschriften. Im Mai waren beim Brand eines dreistöckigen Wohngebäudes in der Großstadt Hyderabad mindestens 17 Menschen gestorben.