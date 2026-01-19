Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mindestens 26 Tote bei Feuer in Pakistan
Die Feuerwehr in Karachi stand im Großeinsatz

Mindestens 26 Tote bei Feuer in Pakistan

Montag, 19. Januar 2026 | 16:36 Uhr
Die Feuerwehr in Karachi stand im Großeinsatz
APA/APA/AFP/RIZWAN TABASSUM
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach einem verheerenden Brand in Pakistans Hafenmetropole Karachi steigt die Opferzahl weiter. Wie Behördenvertreter am Montag mitteilten, kamen mindestens 26 Menschen ums Leben, Dutzende weitere Personen wurden weiter vermisst. Das Feuer in dem Einkaufszentrum war am Sonntag ausgebrochen. Bilder zeigten einen zerstörten und ausgebrannten Gebäudekomplex. Bei dem Großbrand wurden nach offiziellen Angaben rund 50 Menschen verletzt.

Die Sorge war groß, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte. Mehr als 24 Stunden kämpften Feuerwehrleute gegen die Flammen. Der Gouverneur der Provinz Sindh sprach von mehr als 70 Vermissten. “Das sind schmerzhafte Momente des Wartens auf ein Wunder”, sagte ein Mann dem pakistanischen Fernsehsender Geo News. Wie viele Angehörige, die ihre Familie unter den Trümmern vermuteten, wartete er vor dem Unglücksort.

Brandschutzmängel und strukturelle Probleme

Das Einkaufszentrum war Behördenangaben zufolge für 400 Geschäfte ausgelegt. Tatsächlich sollen dort jedoch gut dreimal so viele Geschäfte untergebracht gewesen sein. Nur zwei Notausgänge seien funktionsfähig gewesen. In der Vergangenheit kam es in dem südasiatischen Land häufig zu verheerenden Feuerkatastrophen, die Diskussionen über Brandschutz auslösten. Die Feuerwehren sind oft unterbesetzt und schlecht ausgerüstet – und damit kaum in der Lage, auf größere Notfälle zu reagieren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Kommentare
74
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
Kommentare
38
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”
Kommentare
34
“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Kommentare
27
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Autoreifen: Quelle von Mikroplastik-Belastung in der Luft
Kommentare
26
Autoreifen: Quelle von Mikroplastik-Belastung in der Luft
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 