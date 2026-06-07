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Polizei vermutet "Terroranschläge"

Mindestens ein Toter bei Schusswaffenangriffen in Israel

Sonntag, 07. Juni 2026 | 11:29 Uhr
Polizei vermutet \
APA/APA/AFP/JACK GUEZ
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Von: APA/dpa/Reuters

Bei einer Serie von Schusswaffenangriffen in Israel sind am Sonntag nach Angaben von Sanitätern mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dem Verdacht nach handle es sich um Terroranschläge. Das Fahrzeug eines mutmaßlichen Täters sei sichergestellt worden, der Mann sei dabei erschossen worden. In den vergangenen Jahren war es in Israel immer wieder zu Anschlägen von Palästinensern gekommen.

Das israelische Nachrichtenportal “ynet” berichtete, es handle sich um einen arabischen Staatsbürger Israels. Die Polizei jage noch einem mutmaßlichen zweiten Täter hinterher. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hielt nach Angaben seines Büros wegen des Terrorverdachts eine Lagebesprechung ab.

Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom fielen zuerst an einer Tankstelle bei Kokhav Ya’ir Kochav Jair nordöstlich von Tel Aviv Schüsse. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Anschließend wurden aus zwei nahegelegenen Orten weitere Schussverletzte gemeldet. Ein etwa 30-jähriger Mann sei seinen Verletzungen erlegen. Zahlreiche Polizeikräfte waren im Einsatz.

Zuletzt hatten sich Vorfälle in israelischen Ortschaften in Grenznähe zum besetzten Westjordanland ereignet.

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