Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mindestens fünf Tote bei Hausbrand in Westfrankreich
Tragischer Feuerwehreinsatz

Mindestens fünf Tote bei Hausbrand in Westfrankreich

Sonntag, 30. November 2025 | 09:05 Uhr
feuerwehr feuer löschen symbol
fotolia.de/Gorodenkoff - Symbolbild
Von: APA/AFP

Im Westen Frankreichs sind mindestens fünf Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr Sonntag früh mitteilte, geriet ein dreistöckiges Haus in Neuves-Maisons südwestlich von Nancy im Département Meurthe-et-Moselle in Brand. Die Feuerwehr meldete zunächst den Tod von vier Menschen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, wenig später teilte die Präfektur mit, dass eine fünfte Person ihren schweren Verletzungen erlegen sei.

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am frühen Morgen kurz nach 3.00 Uhr alarmiert, dass in der rund 7.000 Einwohner zählenden Ortschaft ein Haus in Brand geraten sei. Es handle sich um ein dreistöckiges Haus mit einem Geschäft im Erdgeschoß. Rund 70 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge beim Kampf gegen die Flammen im Einsatz. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden.

