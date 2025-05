Von: luk

Bozen – Unangenehme Überraschung für eine Bewohnerin einer WOBI-Wohnungen in der Mailandstraße in Bozen: Als sie am Samstagabend gegen 20.00 Uhr in ihre gemietete Garage ins Untergeschoss ging, um etwas abzustellen, fand sie dort ein Lager mit Matratze, Müll und Essensresten vor. Der Schreck war groß, denn offenbar hatte sich jemand in ihrem Abstellplatz häuslich eingerichtet.

„Mir sind fast die Beine weggeknickt“, erzählt die Frau, die anonym bleiben möchte gegenüber der Zeitung Alto Adige. Sie wohnt im Haus Nummer 125 der Mailandstraße und hat die Garage bisher kaum genutzt – zu groß sei die Angst, dort auf „zwielichtige Gestalten“ zu treffen. Statt den Wagen sicher in der Garage abzustellen, sucht sie lieber einen Parkplatz auf der Straße. Den Garagenplatz nutzt sie meist nur als Abstellraum.

Doch was sie nun dort entdeckte, schockierte sie: Offene Thunfischdosen, benutztes Toilettenpapier, Flaschen, Kleidungsstücke, Schuhe, ein benutzter Teller und eine Matratze. Alles deutet darauf hin, dass sich jemand seit Tagen dort aufhält. „Zum Glück war gerade niemand da, als ich kam, ich weiß nicht, wie die Person reagiert hätte“, sagt sie.

Die Frau alarmierte sofort die Polizei und informierte auch die Verwaltung des Wohnbauinstituts. Diese kündigte an, in den kommenden Tagen Maßnahmen zu ergreifen. Dringend nötig sei laut der Bewohnerin vor allem eines: „Die defekte Garagenverriegelung muss so schnell wie möglich repariert werden.“

Kein Einzelfall

Die Tiefgarage unter dem Wobi-Gebäude besteht aus langen Gängen mit Dutzenden aneinandergereihten Garagenboxen. Zutritt erhält man über den Innenhof mit einem Schlüssel. Die Bewohnerin berichtet, dass es nicht das erste Mal sei, dass sich Unbefugte Zutritt verschaffen. Auch der Hof sei häufig verschmutzt, vor allem rund um die Müllcontainer würden sich regelmäßig illegal abgeladene Abfälle ansammeln.

Bereits vor rund eineinhalb Jahren, so die Frau, seien sämtliche Boxen im Haus aufgebrochen und ausgeraubt worden. Seitdem meide sie den Garagenbereich weitgehen. Dass ihr privater Platz nun sogar als Schlafstätte genutzt wird, sei ein neuer Tiefpunkt. „So kann es nicht weitergehen“, sagt sie deutlich.