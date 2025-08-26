Aktuelle Seite: Home > Chronik > Missbrauchsanklage gegen Ex-Mitarbeiter von Sportverein
Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat Anklage erhoben

Missbrauchsanklage gegen Ex-Mitarbeiter von Sportverein

Dienstag, 26. August 2025 | 10:10 Uhr
Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat Anklage erhoben
APA/APA/THEMENBILD/PETER LINDNER
Schriftgröße

Von: apa

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat nun eine Missbrauchsanklage gegen einen 22-jährigen ehemaligen Mitarbeiter eines Kärntner Sportvereins erhoben. Die Anklage war vorerst nicht rechtskräftig, bestätigte Christian Pirker, Sprecher der Staatsanwaltschaft, einen Bericht der “Kleinen Zeitung”. Zwölf betroffene Kinder und Jugendliche sind erfasst, dem Mann drohen fünf bis 15 Jahre Haft und die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Konkret vorgeworfen werden dem Mann sexueller Missbrauch und schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen, Anfertigung oder Besitz von bildlichem sexualbezogenen Kindesmissbrauchsmaterial und bildlicher sexualbezogener Darstellungen minderjähriger Personen sowie sexueller Missbrauch von Jugendlichen. Der Mann hatte sich als Mitarbeiter des Sportvereins das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen erschlichen. Ursprünglich war von mehr als 20 Betroffenen die Rede, in mehreren Fällen wurden die Ermittlungen aber eingestellt. Die Staatsanwaltschaft beantragt nämlich auch die Unterbringung des Mannes in einem forensisch-therapeutischen Zentrum – in dem Fall kommen nur Delikte zur Anklage, die eine ein Jahr übersteigende Haftdrohung aufweisen.

Die hohe Strafdrohung von bis zu 15 Jahren ergibt sich daraus, dass es laut Staatsanwaltschaft in einem Fall des schweren sexuellen Missbrauchs eine schwere Dauerfolge bei einer betroffenen Person gegeben hat. Die Anklage gegen den Mann war vorerst nicht rechtskräftig, es gilt nun eine 14-tägige Einspruchsfrist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Kommentare
46
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
34
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Kommentare
23
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
20
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Traubenernte beginnt schon Ende August
18
Traubenernte beginnt schon Ende August
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 