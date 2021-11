Mit Carabinieri-Mütze im Auto unterwegs

Schlanders – Eine Streife der Carabinieri von Schlanders, die an der Vinschger Staatsstraße Verkehrskontrollen durchführte, hielt ein Auto mit Schweizer Kennzeichen an.

Bei der Kontrolle konnten die beiden Beamten nicht übersehen, dass sich im Innenraum des Fahrzeugs auf der Hutablage eine Carabiniere-Mütze befand. Als sie den jungen Schweizer, der in Italien lebt, befragten, konnte er keine stichhaltige Erklärung abgeben. Die Carabinieri beschlagnahmten daher die Dienstmütze, deren Besitz für Privatpersonen, die nicht den Carabinieri angehören, verboten ist. Der Schweizer wurde wegen dieses Vergehens angezeigt. Ermittlungen zur Herkunft der Mütze sind im Gange.

Die beiden Carabinieri stellten zudem fest, dass der junge Schweizer seit mehr als zwei Monaten in Italien wohnhaft und sein Fahrzeug auf seinen Namen zugelassen war. Dies ist laut der Straßenverkehrsordnung verboten. Sie schreibt vor, dass das Fahrzeug innerhalb von 60 Tagen nach der Einreise in Italien neu angemeldet werden muss. Das Fahrzeug wurde daher beschlagnahmt. Der in der Schweiz ausgestellte Führerschein des jungen Mannes wurde ebenfalls eingezogen.