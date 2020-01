Mit Diebesgut in Partschins aufgetaucht

Partschins – Zwei mutmaßliche Diebe sind am Donnerstag in der Früh von den Carabinieri von Schlanders und Partschins wegen Hehlerei angezeigt worden.

Die Ordnungshüter gingen dabei einem Hinweis aus der Bevölkerung nach. Offenbar waren die beiden Italiener im Alter von 45 und 56 Jahren schon länger in Südtirol. In ihrem Besitz fanden sich Wertgegenstände, die bei Diebstählen in den vergangenen Wochen in Südtirol – vor allem aber im Raum Eppan – erbeutet wurden.

Die beiden Männer aus Kampanien hatten sich in einem Beherbergungsbetrieb in Rabland in der Gemeinde Partschins niedergelassen. Die beiden neuen Gesichter und das Auto voller Wertgegenstände erregten jedoch die Aufmerksamkeit von Passanten, die schließlich die Carabinieri alarmierten.

Diese überprüften die beiden schon vorbestraften Männer (Diebstahl und Betrug) am Donnerstag und stellten das Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug sicher. Auch zwei E-Bikes waren im Besitz der beiden Männer.

Wie die Carabinieri betonen, erwies sich aufs Neue die Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung und Ordnungshüter als entscheidend, um kriminellen Machenschaften ein Ende zu bereiten.