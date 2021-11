Mit Drogen erwischt und geflüchtet

Meran – Die Carabinieri von Meran haben einen 24-jährigen Mann wegen Drogenhandels festgenommen und eine 37-Jährige Frau wegen Begünstigung der illegalen Einwanderung angezeigt.

Der 24-Jährige, der aus Tunesien stammt, wurde auf offener Straße kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass er wegen Drogen bereits vorbestraft ist und über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt.

Als die Ordnungshüter ihn durchsuchten, entdeckten sie rund 50 Gramm Haschisch. Schließlich überprüften sie auch die Unterkunft des Mannes. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann als Gast in der Wohnung der 37-Jährigen lebte. Dort entdeckten die Carabinieri zehn Gramm Marihuana und 1.550 Euro in bar. Das Geld und die Drogen wurden beschlagnahmt.

Gegen den Mann liegt auch eine Anklage wegen Fälschung vor. Sein Führerschein, den er den Carabinieri gezeigt hatte, war nicht echt.

Der Mann war zunächst in den Hausarrest überstellt worden. Als die Ordnungshüter am Abend darauf die vorgeschriebene Kontrolle durchführen wollten, war der Mann nicht anwesend. Deshalb wurde er auch wegen Ausbruchs angezeigt. Derzeit läuft die Fahndung. Sollte er gefunden werden, wird der 24-Jährige auf richterliche Anweisung in U-Haft ins Gefängnis überstellt.