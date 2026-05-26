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Carabinieri stoppen vier Alko-Lenker im Pustertal

Mit Drogen zur Downhill-Strecke

Dienstag, 26. Mai 2026 | 11:12 Uhr
26.05.2026 CC Brunico (1)
Carabinieri
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Von: mk

Bruneck – Die Carabinieri von Bruneck haben am verlängerten Pfingstwochenende verschärfte Kontrollen entlang der Hauptverkehrsadern und auf Gebirgspässen durchgeführt. Neben mehreren Fällen von Trunkenheit am Steuer wurden auch Drogen sichergestellt.

Während eine Person mit einem Alkoholpegel von 1,3 Promille hinter dem Lenkrad eines Pkw erwischt wurde, waren es in einem zweiten Fall 0,66 Promille. Bei einer dritten Person wurden sogar 2,20 Promille festgestellt. Den Betroffenen wurde der Führerschein entzogen.

Dasselbe gilt für einen 28-Jährigen, der ebenfalls 0,64 Promille am Steuer eines Pkw saß.

Einen weiteren 28-Jährigen haben die Carabinieri von Bruneck mit 5,3 Gramm Haschisch erwischt. Ein 34-jähriger Tourist, der an der Talstation der Seilbahn kontrolliert wurde, hatte unterdessen 2,6 Gramm Haschisch und 7,15 Gramm Marihuana bei sich. Er war gerade im Begriff, mit dem Mountainbike in die Höhe fahren, um anschließend eine Downhill-Strecke zu absolvieren.

Bei einem 21-Jährigen wurden hingegen 0,15 Gramm Haschisch sichergestellt.

Die Carabinieri der Station in Corvara haben über Pfingsten 57 Fahrzeuge auf Passstraßen aufgehalten. In 13 Fällen wurden Motorradlenker und deren Maschinen kontrolliert. In drei Fällen wurde eine Strafe aufgrund von Verstößen gegen den Verkehrskodex ausgestellt.

Bezirk: Pustertal

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