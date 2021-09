Mit gestohlenem Auto in Terlan verunfallt

Bozen – Auch in Bozen hatten die Carabinieri am Wochenende alle Hände voll zu tun. Schon am Freitagnachmittag haben zwei Ladendiebe in einem Supermarkt im Zentrum der Landeshauptstadt einen privaten Wachmann zu Boden geschlagen und sind mit drei Falschen Schnaps geflüchtet. Die Carabinieri konnten anhand der Überwachungskameras einen der Täter identifizieren. Es handelt sich um einen vorbestraften Tunesier. Die Ermittlungen laufen.

Eine 53-jährige Frau aus Bozen hat sich am Samstagabend zum Ladendiebstahl verleiten lassen. Sie ließ aus einem Geschäft zwei Jacken mitgehen. Die Beute konnte von den Carabinieri sichergestellt werden. Die Frau wurde angezeigt.

Am Freitagabend ist hingegen ein 43-jähriger Marokkaner nach einem Wohnungseinbruch angezeigt worden – auch weil er gegenüber den Polizeibeamten Widerstand geleistet hatte.

Am Wochenende sind den Carabinieri im Raum Bozen auch drei Alkolenker ins Netz gegangen. Ihnen wurde der Führerschein abgenommen.

Mit zwei gestohlenen Autos waren hingegen zwei junge Männer in Terlan aufgegriffen worden. Einer von ihnen war zudem in einen Unfall verwickelt. Die Carabinieri haben nach dem Abgleich der Kennzeichen und Fahrgestellnummern festgestellt, dass die Fahrzeuge in Nals entwendet wurden. Die rechtmäßigen Eigentümer hatten den Diebstahl noch nicht bemerkt. Einer der beiden Männer – ein 18-Jähriger – wurde verhaftet.