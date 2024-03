Mit Machete zur Arztvisite

Bozen – Mit einer Machete zur ärztlichen Visite: Was völlig verrückt klingt, war für einen Bozner (55) offenbar ein völlig normaler Umstand. Nun sitzt der bereits aktenkundige Mann im Gefängnis ein.

Für das behandelnde medizinische Personal war es wohl ein schockierendes Erlebnis, das nicht so schnell vergessen werden kann: Der 55-Jährige kam am Dienstagvormittag für eine Arztvisite in eine Abteilung des Bozner Krankenhauses. Während er seine Kleidungsstücke ablegte, bemerkte das medizinische Personal, dass der Patient mit einer Machete mit 33 Zentimeter langer Klinge bewaffnet war. Diese versuchte er zwischen der Kleidung zu verstecken.

Umgehend wurde die Staatspolizei alarmiert, die bereits im Krankenhaus Dienst versah. Die Exekutivbeamten beschlagnahmten die gefährliche Waffe und nahmen den Mann mit auf die Wache. Dort wurde im Rahmen der Identifizierung festgestellt, dass gegen den 55-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Er war bereits wegen Körperverletzung und Vermögensdelikten mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Nun kommt eine weitere Anzeige wegen des Tragens von Waffen hinzu.