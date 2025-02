Mitarbeiterin von Anwaltskanzlei mit Messer attackiert

Angriff in Anwaltskanzlei in Wien-Landstraße

Von: apa

Ein 53-jähriger Mann hat am Montagnachmittag mit einem Messer mehrfach auf eine Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei in Wien-Landstraße eingestochen. Die Frau wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und dann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Nach dem Verdächtigen wurde am Abend gefahndet.

Nach Angaben der Polizei attackierte der Verdächtige, bei dem es sich um einen Klienten der Kanzlei handelt, um 15.15 Uhr die Frau mit einem Messer. Danach flüchtete er mit der Waffe. Der Grund für den Angriff war noch unbekannt. Aus fahndungstechnischen Gründen wollte die Polizei aber auch keine näheren Details zu der Tat bekannt geben.

Am Abend fahndete die Polizei auch per Fahndungsbild weiter nach dem Mann. Nachdem der Verdächtige noch immer die Waffe bei sich haben könnte, rief die Exekutive die Bevölkerung zur Vorsicht auf. “Rufen Sie umgehend die Polizei”, hieß es. Hinweise (auch anonym) wurden an das Landeskriminalamt Wien, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.