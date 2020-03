Mittlerweile acht Corona-Tote in Südtirol

Bozen – Auch in Südtirol steigt die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus weiter an. Nachdem am Montag ein 68-jähriger Mann in Brixen an den Folgen von Covid-19 verstorben ist, hat am späten Abend in Bozen ein 88-Jähriger den Kampf gegen Corona verloren. Damit steigt die Zahl auf insgesamt acht Corona-Tote.

Indes werden in Südtirol immer mehr Tests durchgeführt – mittlerweile bereits 1.800. Bei 244 Menschen kam ein positives Ergebnis heraus. 17 Menschen werden in Südtirol derzeit auf den Intensivstationen betreut. Beinahe 1.000 Personen sind in ganz Südtirol zu Hause in Quarantäne. Medienberichten zufolge geht Gesundheitslandesrat Thomas Widmann davon aus, dass wir erst am Anfang der Infektionskurve sind. Er schätzt die Dunkelziffer der Infizierten sehr hoch.