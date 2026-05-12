Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mobile Radreparaturwerkstatt macht in 15 Gemeinden Halt
Kostenfreier Radreparatur-Service der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Mobile Radreparaturwerkstatt macht in 15 Gemeinden Halt

Dienstag, 12. Mai 2026 | 17:11 Uhr
Fahrrad Reparatur
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Von Mitte Mai bis Mitte September 2026 bietet die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz gemeinsam mit der Sozialgenossenschaft Novum in 15 Südtiroler Gemeinden wieder eine kostenfreie, mobile Radreparaturwerkstatt an. Den Auftakt macht die Gemeinde St. Pankraz am Donnerstag, 14. Mai von 11.00 bis 15.00 Uhr. Die Räder werden kontrolliert, neu eingestellt und defekte Teile ausgetauscht.

“Jedes reparierte Fahrrad ist ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und weniger Abfall, gleichzeitig stärken wir diese umweltfreundliche Mobilitätsform”, betont der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz Peter Brunner. Die nachhaltige Nutzung von Produkten trage aktiv zur Ressourcenschonung und zum Umweltschutz bei.

“Oft genügen wenige Handgriffe, um die Lebensdauer eines Fahrrads zu verlängern und es sicher weiterverwenden zu können”, bestätigt der Direktor des Landesamtes für Abfallwirtschaft Giulio Angelucci.

In folgenden 15 Gemeinden wird der kostenfreie Radreparatur-Service 2026 angeboten: St.Pankraz (14.05.), Glurns (19.05.), Feldthurns (27.05.), Gsies (04.06.), Gargazon (09.06.), Andrian (11.06.), Olang (16.06.), Enneberg (18.06.), Corvara (23.06.), Wengen (30.06.), Sterzing (02.07.), Abtei (14.07.), Mals (08.09.) Algund (16.09.) und Sexten (17.09.).

Wo die mobile Radreparaturwerkstatt genau zu finden sein wird, darüber erteilt die jeweilige Gemeinde Auskunft.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
124
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
91
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Kommentare
37
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Kommentare
37
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
18
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 