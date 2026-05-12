Mobile Radreparaturwerkstatt macht in 15 Gemeinden Halt

Von: mk

Bozen – Von Mitte Mai bis Mitte September 2026 bietet die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz gemeinsam mit der Sozialgenossenschaft Novum in 15 Südtiroler Gemeinden wieder eine kostenfreie, mobile Radreparaturwerkstatt an. Den Auftakt macht die Gemeinde St. Pankraz am Donnerstag, 14. Mai von 11.00 bis 15.00 Uhr. Die Räder werden kontrolliert, neu eingestellt und defekte Teile ausgetauscht.

“Jedes reparierte Fahrrad ist ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und weniger Abfall, gleichzeitig stärken wir diese umweltfreundliche Mobilitätsform”, betont der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz Peter Brunner. Die nachhaltige Nutzung von Produkten trage aktiv zur Ressourcenschonung und zum Umweltschutz bei.

“Oft genügen wenige Handgriffe, um die Lebensdauer eines Fahrrads zu verlängern und es sicher weiterverwenden zu können”, bestätigt der Direktor des Landesamtes für Abfallwirtschaft Giulio Angelucci.

In folgenden 15 Gemeinden wird der kostenfreie Radreparatur-Service 2026 angeboten: St.Pankraz (14.05.), Glurns (19.05.), Feldthurns (27.05.), Gsies (04.06.), Gargazon (09.06.), Andrian (11.06.), Olang (16.06.), Enneberg (18.06.), Corvara (23.06.), Wengen (30.06.), Sterzing (02.07.), Abtei (14.07.), Mals (08.09.) Algund (16.09.) und Sexten (17.09.).

Wo die mobile Radreparaturwerkstatt genau zu finden sein wird, darüber erteilt die jeweilige Gemeinde Auskunft.