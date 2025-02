Montal: Fahrzeug brennt vollständig aus

Von: ka

St. Lorenzen/Montal – Nachdem beim Parkplatz Astjoch in Ellen ein Fahrzeug in Brand geraten war, wurde die Freiwillige Feuerwehr Montal am Dienstagvormittag zu einem Brandeinsatz alarmiert.

#EINSATZINFO: FF Montal – 04.02.25 – 08:35 – Fahrzeugbrand ohne beteiligte Personen / incendio automezzo senza persone coinvolte Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Tuesday, February 4, 2025

Dank des schnellen Einsatzes der Wehrleute konnte das Feuer rasch gelöscht werden, am Fahrzeug jedoch entstand Totalschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.