Mord an Celine Frei Matzohl: Zeuge belastet Angeklagten schwer

Von: mk

Bozen/Schlanders – Im Prozess rund um den brutalen Mord an Celine Frei Matzohl in Schlanders sind am heutigen Freitag weitere erschütternde Details ans Licht gekommen. Ein Barbesitzer aus Meran berichtete im Zeugenstand vor Gericht, dass der Angeklagte Omer Cim kurz vor der Tat nach einer Schusswaffe gefragt habe.

“Ich war mit Omer Cim im Gespräch, als er mich plötzlich fragte, ob ich eine Schusswaffe hätte”, so der Zeuge. “Als ich ihn verwundert fragte, wozu er denn eine Waffe bräuchte, erhielt ich keine Antwort.” Erst am Tag nach der Tat, als er in den Nachrichten von dem schrecklichen Verbrechen erfuhr, habe er die Verbindung hergestellt.

Bei der Anhörung vor dem Schwurgericht ist auch der Besitzer eines Waffengeschäfts in Schlanders zu Wort gekommen. Dieser bestätigte, dass Cim am 2. August jenes Messer gekauft habe, mit dem er später die 20-Jährige ermordete. “Kurz darauf kam er wieder und fragte, wie er an eine Schusswaffe kommen könne. Er hatte eine halbautomatische Pistole vom Typ Beretta im Sinn”, so der Mann.

Wie berichtet, hat sich die Bluttat am 12. August 2023 ereignet. Der 28-jährige Türke soll auf seine Ex-Partnerin neunmal mit dem Messer eingestochen haben. Er muss sich wegen mehrfach erschwerter vorsätzlicher Tötung verantworten. Dazu kommen Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie erschwerte Körperverletzung und Bedrohung. Nach der Tat hatte Cim bekanntlich zunächst einen Fluchtversuch unternommen. Ein Polizeibeamter war bei dem Versuch, ihn in seinem Auto aufzuhalten, verletzt worden.

Vor Gericht hat auch Maggiore Christian Faccinetto von der Spurensicherung aus Parma ausgesagt. Dieser bestätigte die Rekonstruktion des Tathergangs, den auch der für die Autopsie zuständige Gutachter nachgezeichnet hat.

Frei Matzohl ist demnach regungslos auf dem Boden gelegen, als sie mehrfach mit einem Messer attackiert wurde. Darauf würden die Blutspuren hindeuten, erklärte der Experte.

Der Prozess wird am 28. Januar fortgesetzt. Die erschütternde Bluttat und der Tod von Celine Frei Matzohl hat weit über Schlanders hinaus tiefe Bestürzung und Betroffenheit ausgelöst.