Morddrohungen aus derselben Feder

Bozen – Hinter den beiden Drohbriefen, die am Mittwoch beim Südtiroler Landeshauptmann und der Redaktion der Tageszeitung Alto Adige eingingen, steckt ein und derselbe Täter. Das berichtet am Nachmittag Alto Adige online.

Beide Schreiben seien mit einer Schriftschablone angefertigt worden und inhaltlich identisch. Auch die mitgeschickte Patrone ist vom gleichen Typus, wie es aus Ermittlerkreisen heißt.

Das Projektil vom Kaliber neun unterscheidet sich hingegen von jenem, das vor einigen Tagen dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti zugeschickt worden war. Auch er hatte ein Drohschreiben von Impf- und Corona-Gegnern erhalten.

Kompatscher bezeichnete die erhaltene Morddrohung am Mittwoch als “völlig inakzeptabel”. Das Handeln der Regierung werde dadurch nicht beeinflusst: “Die Landesregierung wird ihre Entscheidungen weiterhin am öffentlichen Interesse und am Schutz der Gesundheit orientieren.” Es sei Anzeige erstattet worden; die Behörden ermitteln.

In dem Schreiben an die Redaktion des Alto Adige werden Journalisten und deren Familienangehörige mit dem Tode bedroht sowie Italiens Ministerpräsident Mario Draghi, Virologen und Politiker für die Spaltung der Gesellschaft verantwortlich gemacht.