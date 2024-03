Mordfall Mocanu: Mecja zu 24 Jahren Haft verurteilt

Bozen – Avni Mecja wurde zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt, der geständige Angeklagte im Prozess um den Femizid von Alexandra Elena Mocanu, die am Abend des 22. Oktober 2022 in ihrem Haus in der Trieststraße in Bozen erschlagen wurde. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 29-Jährige dafür verantwortlich ist.

Es hat mildernde Umstände als gleichwertig mit den erschwerenden Umständen anerkannt.

Wie Alto Adige online berichtet, muss Mecja auch 320.000 Euro Schadensersatz an den Sohn und 5.000 Euro an den Ehemann des Opfers zahlen.

Das Urteil wurde vom Schwurgericht in Bozen gefällt.