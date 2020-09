Mordfall Rauch: Zurechnungsfähigkeit des Täters wird geprüft

Bozen – Im Mordfall Barbara Rauch wurde gestern Dr. Ivano Simioni mit der Erstellung des psychiatrischen Amtsgutachtens beauftragt, berichtet die Tageszeitung Alto Adige. Kurz nach der Tat wurde bekanntlich Lukas Oberhauser (25) festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 10. März Barbara Rauch (28) im „Bordeauxkeller“ in Eppan getötet zu haben.

U-Richter Peter Michaeler will nun drei Punkte geklärt wissen: War Oberhauser zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig, ist er in der Lage einem Prozess zu folgen und ist er als potenziell gemeingefährlich einzustufen.

Neben Dr. Simioni, Facharzt für Psychiatrie am Krankenhaus Bruneck, werden vier weitere Spezialisten den psychischen Gesundheitszustand von Oberhauser begutachten. Es sind dies der Psychologe Michele Piccolin im Auftrag der Staatsanwaltschaft, Psychiater Heinz Prast für die Verteidigung sowie Anna Palleschi aus Padova und Eraldo Manciotti aus Rovereto.

Die Experten werden nicht nur die Tatnacht beleuchten, sondern auch die Vorgeschichte in ihre Beurteilung einfließen lassen. Bekanntlich hatte der 25-Jährige seinem Opfer bereits im Vorfeld nachgestellt. Barbara Rauch hat schließlich Anzeige wegen Stalkings erstattet und konnte so eine einstweilige Verfügung erwirken. Dann hatte sich die Lage beruhigt, doch in der Nacht auf den 10. März war Oberhauser plötzlich im Lokal in Eppan, wo Rauch arbeitete. Mit dabei hatte er ein Messer, mit dem er die Mutter erstochen haben soll. Was sich genau im „Bordeauxkeller“ ereignet hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Oberhauser wurde von den Überwachungskameras im Außenbereich aufgezeichnet.

Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft im Bozner Gefängnis.