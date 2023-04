Mordversuch in Vahrn: Verdächtiger auf freiem Fuß

Bozen/Vahrn – Jenem 44-jährigen Mann, dem angelastet wird, im März in Vahrn seine ehemalige Partnerin (40) am angegriffen und gewürgt zu haben, durfte laut dem Tagblatt Dolomiten das Gefängnis nun verlassen. Allerdings muss er strenge Auflagen beachten. So soll die Unversehrtheit der Frau gewahrt bleiben.

So muss er an seinem Aufenthaltsort regelmäßig eine Unterschrift bei den Ordnungshütern leisten. Er arbeitet außerhalb der Region Trentino-Südtirol. Durch ein Annäherungsverbot, das der Untersuchungsrichter verhängt hat, bleibt er auf Distanz zum Opfer.

Bekanntermaßen kam es Mitte März zu dem Vorfall in Vahrn, der für Aufsehen gesorgt hatte. Der Mann suchte seine Ex-Partnerin zu Hause auf. Es kam zum Streit. Dann soll der 44-Jährige seine Ex geschlagen und sie am Hals gewürgt sowie ihren Kopf auf den Boden geschlagen haben.

Der Sohn der beiden kam in diesem Moment nach Hause und ging dazwischen. Er setzte auch einen Notruf ab.

Die Einsatzkräfte brachten die Frau ins Brixner Spital. Der Mann wurde hingegen festgenommen. Gegen ihn wird wegen Mordversuchs ermittelt.