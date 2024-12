Motorisierte Rüpel in Bozen: Macht die Polizei zu wenig?

Von: luk

Bozen – Am Siegesplatz in Bozen sind die Anwohner zunehmend verärgert. Besonders nach sportlichen Ereignissen werde der weitläufige Platz nämlich zur Bühne für waghalsige Stunts mit Autos und Motorrädern. Gerne würden etwa Burnouts vollzogen. Das belegen auch zahlreiche Spuren im Asphalt. Die Rede ist von “pseudo-festlichen Ausschweifungen und einer entgleisten Motor-Kultur”. Besonders seit dem Ende der Pandemie sei die Situation außer Kontrolle geraten, so Anrainer.

Auch die angrenzenden Straßen sollen von dem motorisierten Schaugehabe betroffen sein. Die Italienstraße und die Freiheitsstraße wird dann laut den Schilderungen von Lenkern aufgesucht, die ihre Fahrzeuge offensichtlich modifiziert haben, hemmungslos aufs Gas drücken und Motoren aufheulen lassen.

Anwohner kritisieren laut der Zeitung Alto Adige, dass die Ordnungshüter die Hinweise der Bürger oft nur unzureichend verfolgen. „Andere Länder haben längst spezialisierte verdeckte Einheiten, die solche Auswüchse gezielt bekämpfen. Müssen wir Bürger etwa ein Komitee gründen, um mehr Kontrolle und Durchsetzung der Gesetze zu fordern? Wofür gibt es all die Überwachungskameras, wenn sie nicht genutzt werden, um diese ‚motorisierten Rüpel‘ zu identifizieren?“ Sie sind sich sicher: „Ohne Konsequenzen könnte das alles bald in einem schweren Unfall enden.“