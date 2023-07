Motorrad prallt gegen Auto

Töll – Wie das Nachrichtenportal “stol.it” berichtet kam es heute Nachmittag zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Person schwer verletzt wurde.

Laut den Berichten des Nachrichtenportals waren die Einsatzkräfte gegen 14.20 Uhr zum Unfallort gerufen worden. Auf der Höhe der “Röfix” bei Till war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW gekommen. Der Motorradfahrer war in Richtung Meran unterwegs gewesen und aus bisher unbekannten Gründen gegen das Auto geprallt. Dabei zog sich der aus Italien stammende Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Die verletzte Person wurde noch an der Unfallstelle von den Sanitätern und dem Notarzt des Weißen Kreuzes erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus von Meran zur weiteren Behandlung gebracht.

Die Sicherung- und Aufräumarbeiten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz der Sektion Naturns, der Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Töll und die Carabinieri von Schlanders.