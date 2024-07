Motorradfahrer aus Österreich stirbt in Südtirol

Von: luk

Niederdorf – Am Dienstagabend hat sich bei Niederdorf im Pustertal ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein österreichischer Motorradfahrer ums Leben gekommen ist. Dies war bereits der zweite tödliche Motorradunfall an diesem Tag.

Der 68-jährige Albert Senfter aus Sillian in Österreich verunglückte gegen 19.30 Uhr, als er mit seinem Motorrad in eine Kreuzung kurz vor der Dorfeinfahrt von Niederdorf einfuhr und mit einem Pkw kollidierte. Laut ersten Informationen der Carabinieri übersah Senfter einen einbiegenden Lieferwagen und prallte ungebremst in das Fahrzeug. Der Fahrer wurde samt Maschine über die Böschung in den Wald geschleudert.

Senfter erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die sofort herbeigerufenen Einsatzkräfte konnten nichts mehr für ihn tun, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Welsberg, Niederdorf, Toblach und Sand in Taufers waren vor Ort, ebenso wie die Carabinieri, die den genauen Unfallhergang untersuchen.

Dieser tragische Unfall war der zweite tödliche Motorradunfall des Tages: Bereits gegen Mittag verunglückte in Klausen ein 72-jähriger Südtiroler tödlich.