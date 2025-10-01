Aktuelle Seite: Home > Chronik > Motorradfahrer bei Unfall in Lana leicht verletzt
Crash mit Lkw

Motorradfahrer bei Unfall in Lana leicht verletzt

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 15:13 Uhr
Von: luk

Lana – Am Mittwochmittag hat sich auf der Gampenstraße kurz unterhalb des Ackpfeif-Tunnels ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 12.55 Uhr kollidierte ein Motorrad mit einem Lkw.

Der Motorradfahrer, ein 55-jähriger Deutscher, zog sich dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und wurde vom Weißen Kreuz Lana ins Krankenhaus von Meran gebracht.

Im Einsatz standen neben dem Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr Lana sowie die Carabinieri, die den Unfallhergang aufnehmen.

Bezirk: Burggrafenamt

